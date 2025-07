Naël Gumy brille à Genève

Les jeunes triathlètes neuchâtelois ont brillé à Genève. Naël Gumy a remporté samedi soir la course de la catégorie masculine des 16-17 ans. Déjà sacré champion suisse la semaine dernière à Zurich, l’étudiant de Colombier a confirmé sa bonne forme du moment en prenant le meilleur sur les rives du Léman. Il a bouclé les 500m de natation, 10km de vélo et 2,5 km de course à pied en 30’36’’, devant Elia Di Bari et Sébastien Brunner.

Autres belles performances au triathlon de Genève : Bastien Lambercier a pris la 3e place chez les 14-15 ans en 32’13’’. Sa sœur Chloé est également montée sur la 3e marche du podium dans la catégorie féminine des 14-15 ans en signant un chrono de 34’52’’. /comm-lgn