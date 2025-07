Un triathlon qui unit enfants et adultes

Bastien Jornod et Valérie Schmid remportent la 2e manche des Triathlon Jurassik Series. Le Vallonnier et la Chaux-de-Fonnière se sont imposés lors de l’épreuve au Val-de-Ruz ce samedi. Valérie Schmidt a terminé les 500 m de natation, 22,5 km de vélo et 5,1 km de course à pied autour de la piscine d’Engollon en 2h35’14’’. Elle devance la triathlète de Prêles Carole Perrot et la Chaux-de-Fonnière Natacha Erard. Bastien Jornod a, lui, mis 2h9’20’’ pour boucler la course et a terminé devant le Portugais André Fernandes et le Français Thomas Linder.





Une nouvelle catégorie qui unit petits et grands

Cette 11e édition du Triathlon de Val-de-Ruz a vu une nouvelle catégorie naître : le relais adultes-kids. « Pour que les enfants puissent challenger des parents ou des adultes », explique la co-présidente de l’événement Annick Dubois. Petits et grands s’élancent chacun leur tour sur un triathlon complet, raccourci, sur les mêmes distances. « À la fin, ils vont se rejoindre sur les 10 derniers mètres pour passer la ligne d’arrivée ensemble. »