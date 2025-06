Loïc Berger et les Suisses ont un titre mondial à défendre

C’est le grand moment de la saison pour Loïc Berger. Les championnats du monde juniors de course d’orientation commencent samedi à Trentino, dans le nord de l’Italie. Le Neuchâtelois et ses coéquipiers de l’équipe de Suisse ont un titre mondial à défendre, eux qui s’étaient imposés en relais l’an dernier en République tchèque.

L’orienteur de 19 ans est en grande forme, lui qui a notamment survolé deux étapes du BCN Tour et battu le record de Suisse junior de semi-marathon cet hiver à Barcelone. Et c’est tant mieux, parce qu’il s’apprête à enchaîner cinq courses en six jours… « C’est énorme. On n’a qu’un jour de repos. Ce sont cinq courses physiques, ce sont toutes des objectifs. En plus, ici il fait vraiment chaud, c’est un challenge de récupérer jour après jour.