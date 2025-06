Le Triathlon Jurassik Series repart pour un tour

Que le plus polyvalent gagne ! Le Triathlon Jurassik Series débute ce samedi à La Neuveville. La manifestation s'articule autour de six étapes et durera tout l'été. D’ici le 6 septembre, les triathlètes se frotteront au parcours de Val-de-Ruz, d’Asuel, de Saint-Imier, de La Chaux-de-Fonds et de Delémont.

Pour cette édition 2025, les organisateurs annoncent plusieurs nouveautés. Parmi elles, un championnat dédié aux enfants fait son apparition. « L’objectif de la manifestation est de faire bouger la population, et les jeunes aussi », note Frédéric Schmidt, président du Triathlon Jurassik Series.