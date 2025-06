Neuchâtel candidat à la Fête fédérale de lutte

Contrairement au dossier qui avait été déposé pour 2016, la fête de 2031 se concentrerait sur un seul site et non deux : le terrain militaire de Planeyse aurait dû servir à l’époque pour le tournoi de hornuss, un sport national qui ne figure plus au programme des réjouissances.





Le défi de la mobilité

André Duvillard souligne encore que la plaine d’Areuse, situé sur les communes de Milvignes, Cortaillod et Boudry, est bien reliée aux réseaux routier et ferroviaire. Selon lui, la mobilité constitue aujourd’hui le premier défi auquel il faut faire face au moment d’accueillir sur un week-end plusieurs centaines de milliers de personnes : « C’est sur ce point que nous avons le plus de modifications par rapport à notre dernière candidature. Beaucoup de gens viennent sur place en camping-car. On parle aussi de 15 à 20'000 places de camping. Il reste aussi à savoir si les gens se déplaceront plutôt en train qu’en véhicules privés. Ce sont les gros éléments du dossier. »