Manon et Loane, les deux soeurs aux Européens de natation

En Slovaquie, Manon Richard se fixe comme objectif de se qualifier pour les demi-finales, voire les finales, des neuf courses auxquelles elle va participer, sans rentrer dans les détails. Elle n’affiche pas de prétentions chronométriques particulières, si ce n’est de

gagner quelques centièmes sur ses temps de référence, pour lui permettre d’intégrer les cadres nationaux de Swiss Swimming. Une fois la page des Européens tournée, Manon Richard se concentrera sur les championnats du monde universitaire, du 14 au 24 juillet à Berlin. Elle honorera à cette occasion sa première sélection pour une compétition internationale élites.

La nageuse neuchâteloise va aussi amorcer un sérieux virage dans sa carrière : elle s’entraînera au sein du Genève Natation et elle entamera des études pharmaceutiques au sein de l’Université lémanique dès cet automne.

Quant à Loane Richard, sa sœur cadette de deux ans, elle prendra part à ses premiers championnats d’Europe juniors. Âgée de 15 ans, elle sera alignée dans trois courses individuelles, 400m 4 nages, 100m et 200m papillon. Il n’est pas exclu qu’elle participe à l’un ou l’autre relais. Son ambition est identique à celle de sa sœur : se qualifier pour les demi-finales.

Manon et Loane Richard baignent dans la natation depuis leur tout jeune âge : « Nos deux parents ont nagé à un niveau international. Et du coup, on a commencé aux bébés nageurs avec ma sœur, dès l’âge de six mois », narre Loane. « Avec deux parents très bons nageurs, on a vite été mis dans la piscine. Cela a peut-être aidé aussi », rajoute Manon. « Après ils ne nous ont jamais forcées non plus ».