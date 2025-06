Le squash, un sport rapide en perte de vitesse

Le squash, un jeu d’échecs

Pour expliquer le certain manque de popularité actuel du squash, le président du club de Marin, le seul du canton et qui compte une vingtaine de membres, émet plusieurs hypothèses. Selon lui, l’émergence d’autres sports a un poids, mais l’aspect « saisonnier » du squash a aussi une importance. De plus, contrairement à ce que l'on pourrait croire, le squash n’est pas forcément facile d’accès. « Il faut avoir de l’ordre dans un petit espace. Ça demande de la technique et c'est un travail de longue haleine », détaille Alexandre Guenin.