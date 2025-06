Deux Suisses s’adjugent le Xterra de la Brévine

Logique respectée sur le Xterra de la Brévine. Ce sont deux grands noms du triathlon suisse qui se sont imposés samedi lors de l’épreuve phare de la manifestation. Côté masculin, Max Studer, 9e aux Jeux olympiques en 2020, a avalé les 1,5 km de nage, 34 km de vélo et 9 km de course à pied en à peine plus de 2h30’. Chez les dames, c’est la Fribourgeoise Alanis Siffert qui s’est imposée en 2h58’27’’. Également engagée lors de cette course, la Neuchâteloise Joanna Ryter a terminé en 3h24’15’’. /gjo