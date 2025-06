Il y en aura pour tous les goûts au XTerra à la Brévine

Du triathlon en pleine nature avec de la nage dans le lac des Taillières : c’est la promesse du XTerra Switzerland, qui se tient ce week-end dans la Vallée de la Brévine. Dix courses sont au programme. Le départ de l’épreuve phare, la course élite, est agendé à 13h30 samedi. Elle se disputera sur 1,5 km de nage, 34 km de vélo et 9 km de course à pied. Cette épreuve a même attiré un athlète classé dans le top dix de la discipline aux derniers Jeux olympiques, selon le chef de projet du XTerra Switzerland, Jérôme Lüthi. Mais il y en aura aussi pour tous les autres profils de sportifs : « On a tout type de courses », rassure-t-il.