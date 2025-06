ChatGrimpe, un trail à la sauce bevaisanne

Une course familiale

L’événement se veut néanmoins accessible à tous. C’est dans cette optique que l’épreuve de la « ChatGrimpotte » permettra, comme l’an dernier, une participation en duo. À l’image de la patrouille des glaciers, les deux coureurs devront commencer et terminer le défi ensemble. De quoi « motiver certains qui voudraient participer avec un ami ou un conjoint », glisse Kenny Othenin-Girard. Le « P’tit BéroChat », parcours allégé long de 12km pour 700m de dénivelé, offre quant à lui la possibilité de participer à l’édition en « Walking ».





Une popularité en hausse

La course de montagne dite de « trail » est aujourd’hui une discipline en pleine essor comme en témoigne les nombreuses compétitions organisées dans la région. ChatGrimpe avait attiré l'an passé plus de 280 personnes. Malgré cette hausse, les organisateurs souhaitent conserver un nombre restreint de participants afin de garantir un certain confort et des infrastructures adaptées à la taille de l'événement. « On a fixé la limite à 333, car on n'aime pas les chiffres ronds », sourit le Neuchâtelois.

Cet attrait grandissant pour le trail a toutefois de moins bons côtés. « Le revers de la médaille c’est qu’il y’a aujourd’hui beaucoup de courses semblables », souligne l’organisateur. Pour se démarquer, Chatgrimpe « essaye de rester une épreuve familiale, avec des bénévoles à fond et de l’animation musicale tout au long du circuit », souligne Kenny Othenin-Girard.