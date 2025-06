La Fête fédérale, passage obligé pour la Gym La Coudre

La seconde session de la 77e Fête fédérale de gymnastique démarre ce jeudi à Lausanne. Elle se prolonge jusqu’à dimanche, jour de la cérémonie de clôture.

Selon le décompte de la cheffe technique cantonale, Marie-France Di Basilico, 21 sociétés neuchâteloises – représentant quelque 600 gymnastes - participent au plus imposant raout helvétique du sport de masse. Sur l’ensemble de deux week-ends prolongés, la Fête fédérale va rassembler plus de 60'000 gymnastes dans la capitale vaudoise. Et à l’image de la lutte suisse, c’est un événement qui s’inscrit dans la tradition populaire. Marie-France Di Basilico insiste sur cet aspect : « La tradition n’est pas oubliée. C’est vraiment le sport de masse. À la cérémonie de clôture par exemple, il y a toujours la course à la bannière dans le stade. Toutes les sociétés peuvent y participer. » À part cela, le sport de compétition a aussi sa place dans une Fête fédérale, à l’image de la gymnastique artistique ou rythmique, qui figure au programme olympique.