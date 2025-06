La lutte à la culotte s'invite aux Jeunes-Rives

C’est une première sur les Jeunes-Rives : la 140e Fête romande de lutte suisse se tiendra les 12 et 13 juillet au bord du lac, à Neuchâtel : 150 jeunes lutteurs combattront le samedi et 140 actifs le dimanche dans l’un des cinq ronds de sciure prévus à cet effet sur le site où se tient habituellement Festi’Neuch

En revanche, le registre musical sera tout autre. Cor des Alpes, yodleurs et fanfares : il s’inscrira dans la tradition d’un sport exclusivement helvétique. Et la Fête romande en constitue l’un des événements majeurs : « Derrière une Fête fédérale, c’est une fête d’association, il y en a cinq en Suisse. Et la Fête romande, au niveau des couronnes et du prestige, c’est juste en dessous de la Fédérale », relate Edouard Stähli. Le vice-président du comité d’organisation a toutefois conscience que l’Association romande peine à lutter avec ses quatre consoeurs alémaniques : « On nous traite souvent de petit poucet. Mais nous avons aussi de très bons combattants. »