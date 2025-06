Un Championnat suisse pour les dix ans du CS Acrogym Neuchâtel

Quelques accrocs sur la route de l’Acrogym à Neuchâtel. Samedi et dimanche se déroule le Championnat Suisse Open de Gymnastique Acrobatique à La Riveraine. Et c’est le CS Acrogym Neuchâtel (CSAN) qui est en charge de l’organisation. Pour ses dix ans, le club voulait marquer le coup en accueillant cette compétition. 320 athlètes venus de toute la Suisse sont présents.

Depuis sa fondation en 2015, l’Acrogym Neuchâtel est passé de 7 à plus de 100 gymnastes licenciés, selon son président Giuseppe Pennisi. « En dix ans, on a connu une évolution fulgurante à Neuchâtel », déclare-t-il. Toutefois, aujourd’hui, le club se retrouve confronté à certaines difficultés. Malgré l’engouement croissant pour ce sport, le club ne dispose pas d’infrastructures suffisantes pour permettre à ses membres de s’épanouir pleinement. Les entraînements du CSAN ont lieu à Peseux, mais selon son président, la salle est trop petite et ne possède pas de praticable de 12 mètres sur 12 mètres. Giuseppe Pennisi reconnaît que cela freine le développement de l’acrogym.