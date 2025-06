Mathieu Seravalli se prépare pour les Mondiaux de handball M21

Le grand gardien d’1m98 a découvert ce sport un peu par hasard, à l’âge de 10 ans : « J’ai découvert ce sport, peu connu en Suisse romande, à la télévision pendant des vacances en France. J’ai voulu essayer, et par chance, il y avait un club à La Chaux-de-Fonds. J’ai tout de suite accroché », se souvient-il.

C’est également par un concours de circonstances qu’il s’est retrouvé gardien : « Mon entraîneur de l’époque a demandé qui voulait être gardien. J’ai levé la main, plus parce qu’il n’y avait personne d’autre et que ça avait l’air sympa », déclare le jeune homme. Comme on dit, le hasard fait parfois bien les choses.

Aujourd’hui, Mathieu Seravalli évolue en tant que titulaire en Ligue A avec l’un des meilleurs clubs du pays, le BSV Berne. Il est considéré comme un espoir du handball suisse. En équipe nationale M21, celui qui a fait toutes ses classes dans la métropole horlogère aime prendre des responsabilités, et le sélectionneur n’hésite pas à lui en confier, en raison de son statut. « L’entraîneur donne beaucoup de responsabilités aux joueurs qui sont déjà établis dans une équipe de Ligue A », explique-t-il.