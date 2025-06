Naël Gumy, espoir suisse du triathlon

Il incarne la relève du triathlon suisse. Membre du cadre national juniors, Naël Gumy n’a pas encore dix-sept ans. Sacré champion de Suisse des moins de 16 ans en 2023 et vice-champion des moins de 18 ans l’an dernier, l’étudiant de Colombier s’est fraîchement illustré sur la scène internationale, en prenant la 4e place du triathlon d’Olsztyn, en Pologne, dans le cadre de la Coupe d’Europe juniors. Les performances sont là et Naël Gumy se prépare en conséquence, focalisé sur son envie de réussir.

Pour mieux s’entraîner, il s’était approché il y a déjà plusieurs années du Team lausannois Tri Performance. Et lorsqu’on est performant et qu’on n’a pas encore 17 ans, on a le droit de rêver en grand : « On rêve tous d’aller un jour aux Jeux olympiques, on rêve tous d’avoir cette médaille autour du cou et aussi de vivre notre sport. »