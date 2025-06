Le Swiss Canyon Trail approche à grands pas

16, 31, 51, 81, 111 et même 166 kilomètres : Il y en aura pour tous les goûts de vendredi à dimanche au Swiss Canyon Trail. Plus de 3’500 coureurs à pied sont inscrits au trail du Val-de-Travers. Mais ils ne seront que 150 à prendre le départ des 100 miles – soit 166 kilomètres – vendredi à 14 heures du Centre sportif de Couvet, point central de l’événement.

Cette distance à priori surhumaine figure pour la première fois – et peut-être aussi la dernière - au programme des réjouissances : une manière de marquer d’une pierre blanche le 30e anniversaire de la manifestation.

Le Swiss Canyon Trail prend donc encore de l’ampleur. Pour en assurer le déroulement, les organisateurs s’appuient sur plus de 600 bénévoles. La logistique devient de plus en plus complexe. Et pour éviter que les coureurs prennent une fausse direction, ce sont 200 kilomètres de parcours qui sont balisés au total : « Au Jura le balisage est compliqué. Il y a un chemin qui part à gauche ou à droite tous les 100 mètres. Il est important que les coureurs ne s’écartent pas de l’itinéraire prévu, qui suit le balisage des chemins jaunes officiels », plaide Patrick Christinat, le directeur de course.