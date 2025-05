La lutte suisse fait son show à la Vue-des-Alpes

Des efforts à fournir

Si la lutte suisse a une longue histoire derrière elle dans le canton de Neuchâtel, la discipline est actuellement un peu à la peine en comparaison avec d’autres cantons. « Il y a un vrai écart de niveau entre les Romands et les Suisses allemands », admet Pascal Thiébaut, président de l’Association cantonale neuchâteloise de lutte suisse. « Le problème, c’est que nos lutteurs arrêtent rapidement après l’école », développe-t-il. Malgré ce constat, il reste confiant pour la suite : « On garde espoir. Dans le temps, on a eu de très forts lutteurs neuchâtelois, il n’y a pas de raison que ça ne revienne pas. »