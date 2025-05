Le Swiss Canyon Trail dénonce des actes de vandalisme

L’organisation du Swiss Canyon Trail dénonce des actes de vandalisme sur le balisage des différents parcours de la course qui se tiendra du 6 au 8 juin prochains au départ de Couvet. Certains panneaux indicateurs ont été détruits et de la rubalise a été arrachée. Conséquence, selon les organisateurs : des coureurs se perdent lors de la reconnaissance du parcours, avec les conséquences que cela peut engendrer pour la nature et les propriétaires privés. Du nouveau balisage est en cours d’installation. Il y aura des contrôles d’ici la manifestation et pendant les épreuves. Et l’organisation se réserve le droit de porter plainte. /comm-vco