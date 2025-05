Loanne Duvoisin dans les starting blocks

Deux rendez-vous polonais en guise d’apéritif : Loanne Duvoisin entame sa saison de triathlon par deux manches de la Coupe d’Europe, qui se tiennent samedi 24 mai à Olsztyn et dimanche 1er juin à Kielce, deux villes polonaises.

La Vaudruzienne est championne d’Europe en titre de Xterra. Mais elle avait choisi l’année dernière d’abandonner progressivement la version trail du triathlon pour se consacrer à 100% au format olympique, plus traditionnel de son sport, soit 1,5km de natation, 40km à vélo et 10km en course à pied.

Ce choix ne tombe pas par hasard : Loanne Duvoisin n’a plus qu’un seul but en tête : se qualifier pour les Jeux olympiques de Los Angeles 2028. Et elle sait pertinemment qu’elle doit encore progresser pour y parvenir. Les manches de la Coupe d’Europe constituent la première étape d’un processus qui la conduira peut-être jusqu’en Californie.

Loanne Duvoisin se dit impatiente de commencer sa saison, même si celle-ci débute tardivement. En réalité, ce calendrier l’arrange plutôt : « Je me suis blessée en décembre dernier au moment de déménager pour me rapprocher du centre national d’entraînement de Sursee. Je me suis fracturé la rotule. »

La préparation de Loanne Duvoisin a bien évidemment été retardée principalement en course à pied et en vélo : « L’avantage du triathlon, c’est qu’il y a trois sports. Et j’ai rapidement pu reprendre la natation. J’ai profité de cette blessure pour essayer d’augmenter mon niveau dans cette discipline. Cela a plutôt bien marché. »