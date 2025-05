Alexis Lhérieau, Judith Notter et les enfants dominent le BCN Tour aux Ponts-de-Martel

Un BCN Tour entre soleil et pluie aux Ponts-de-Martel. La cinquième étape du tour du canton s’est déroulée ce mercredi avec une météo mitigée. Le soir, les coureurs n’ont pas pu éviter la pluie sur le parcours de 9 km avec 240m de dénivelé qui les a emmenés au nord du village. Chez les hommes, Alexis Lhérieau a renoué avec la victoire en 30’56’’, sept secondes devant le leader du classement général Aubin Ferrari. Elois Houser complète le podium, à 21 secondes de la première place.

Chez les femmes, Judith Notter a enfin décroché sa première victoire après avoir toujours terminé dans le top 10 cette année, en 38’04’’. Elle se classe 30 secondes devant Joanna Ryter et 39 secondes devant Wilma Lauenstein, qui garde le maillot jaune sur ses épaules.







Les enfants toujours au rendez-vous

Une fois n’est pas coutume, les épreuves pour les enfants ont rencontré un vif succès, alors que le soleil brillait encore. Plus de 800 coureurs en herbe ont couru autour de la patinoire du Bugnon, entre 500m et 3,5km. Si les enfants jusqu’à 8 ans prennent encore la course pour le plaisir, dès 9 ans, les choses sérieuses commencent : les jeunes se donnent autant que les adultes et connaissent très bien leur classement.