Le glorieux passé du Badminton Club La Chaux-de-Fonds

Durant ces grandes années, le Badminton club La Chaux-de-Fonds avait systématiquement recours à des mercenaires en vue de consolider son effectif. Cette pratique n’est plus souhaitable et trop coûteuse aussi aux yeux de Gilles Tripet : « Ces joueurs étrangers coûtent assez cher et malheureusement ils ne viennent que pour les matches. Cela n’apporte pas beaucoup au club. On aurait perdu une partie de notre identité ».