Rendre la voile accessible à tous, c’est possible

L’association Sailability.ch organise des sorties sur le lac de Neuchâtel pour les personnes en situation de handicap. Présente en Suisse depuis 2006, elle détient le label Unified de Special Olympics Switzerland. Ce label garantit un accueil de qualité pour toutes et tous. Samedi matin, une dizaine de personnes étaient réunies au port du Nid-du-Crô pour naviguer. Toutes évoluaient sous l’œil bienveillant de la responsable romande de Sailability.ch, Pascale Maurissen : « Donner la possibilité aux gens de se rendre compte à quel point on est bien sur un bateau. Deux heures sur l’eau, et on a vraiment l’impression d’avoir passé une semaine de vacances », se réjouit-elle.