Doublé de la famille Berger au BCN Tour

Un Berger peut en cacher un autre. Lors de cette quatrième étape du BCN Tour, c'est Inès et Loïc Berger qui se sont imposés à La Chaux-de-Fonds. Chez les dames, Inès Berger a devancé sa plus proche concurrente, Siana Senn, de près d'une minute trente. L'orienteuse de Cormondrèche a bouclé les 9,4 kilomètres du parcours en 39 minutes et 35 secondes, une performance impressionnante sur un tracé que les organisateurs considèrent comme le plus exigeant de cette édition 2025 du BCN Tour.

Au classement général, Wilma Lauenstein, troisième de cette étape, conserve son maillot jaune. La fondeuse du SC La Vue des Alpes a même réussi à accroître son avance sur ses poursuivantes.

Chez les hommes, c'est Loïc Berger qui a fait la loi dans la Métropole horlogère. L'orienteur a franchi la ligne d'arrivée en 32 minutes et 42 secondes, devançant ainsi Alexis Lhérieau de 45 secondes et Aubin Ferrari d'une minute et six secondes. Au général, Aubin Ferrari conserve toutefois la tête, avec une avance de 26 secondes sur Alexis Lhérieau. Développement suit... /yca