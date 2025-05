Les clubs du Val-de-Ruz sous la même bannière

V2R Sports : c’est l’appellation d’une nouvelle association née au Val-de-Ruz. Ses statuts ont été déposés en février dernier. Son premier comité a convié tous les clubs sportifs de la vallée – il y en a plus de 60 – à une séance d’information mercredi dernier aux Hauts-Geneveys pour présenter ses buts et objectifs : « Notre premier but est de pouvoir promouvoir le sport au Val-de-Ruz, de coordonner les activités entre les différents clubs. Et surtout, c’est de promouvoir le sport pour tous avec l’inclusivité au centre de notre démarche », a informé Jonathan Tissot. Le premier président de la jeune association a aussi un autre objectif, qui lui tient particulièrement à cœur : « créer un mérite sportif vaudruzien ». Jonathan Tissot relève que ce mérite sportif existe déjà depuis longtemps dans beaucoup de villes et de régions, mais pas au Val-de-Ruz.