Angela Pennisi pépite de la gymnastique suisse

Angela Pennisi a commencé la gymnastique vers l’âge de 4 ou 5 ans ; l’intéressée ne saurait d’ailleurs le confirmer avec précision. Mais la Neuchâteloise a de l’appétit : « Mon plus grand rêve serait de prendre part aux Jeux olympiques 2028 à Los Angeles. » Elle sait qu’elle a encore du chemin à accomplir pour atteindre son but : « Mais je ferai tout pour y parvenir. »

La Neuchâteloise se sacrifie pour la gymnastique sans arrière-pensées et sans ressentir aucune obligation : « Je le fais parce que j’adore la gym, parce que je suis passionnée. Et aucunement par obligation à la demande de mes parents ». Si Angela Pennisi baigne depuis toujours dans ce sport, elle le doit tout de même à sa maman, qui a pratiqué la gymnastique acrobatique à un haut niveau et qui est à la tête du club « AcroGym Neuchâtel ».