Le Neuchallenge change de visage

Une page se tourne : Le Neuchallenge disparaîtra sous sa forme actuelle. Après 10 éditions, Tourisme neuchâtelois, l'association organisatrice de ce challenge polysportif, a décidé de modifier le concept de base qui ne proposera plus de nouveaux défis itinérants chronométrés et limités dans le temps. Les parcours et le site internet demeurent : il est toujours possible de se mesurer sur l'un ou l'autre des 26 défis existants. Les cyclistes, coureurs à pied et roller-skieurs pourront étudier et télécharger les parcours via le site www.neuchallenge.ch. Mais il n’y aura donc plus de bornes de départ et d’arrivée pour oblitérer le mythique ticket en carton destiné à référencer son temps dans un classement.

Les classements des défis organisés jusqu'en 2024 sont toujours consultables sur le site internet, alors que les segments de l'application Strava permettront des mises à jour des résultats en temps réel. Depuis 2015 : 3'423 participants de tous horizons, 15'664 départs, 114'298 kilomètres parcourus. L'idée de base du Neuchallenge visait trois objectifs : découvrir des perles touristiques souvent méconnues du Pays de Neuchâtel ; développer un partenariat gagnant-gagnant avec les restaurants, auberges de montagne et métairies situés aux arrivées ; encourager un tourisme vert et respectueux de l'environnement en favorisant la mobilité douce. /comm-mne