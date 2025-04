Les champions du BCN Tour ont grandi à Cormondrèche

Inès Berger et Alexis Lhérieau présentent deux points communs : ils ont tous deux grandi à Cormondrèche et ils ne seront pas présents la semaine prochaine au Locle. Alexis Lhérieau s'alignera sur le circuit international de triathlon, mais il tenait en revanche depuis longtemps à gagner une étape du BCN Tour : « J’ai commencé à courir il y a exactement dix ans, au BCN Tour. Et j’avais gagné chez les cadets, c’était une grande surprise. C’était mon rêve de revenir et d’en faire de même en élites ».