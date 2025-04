Le cap des 6'000 inscriptions au BCN Tour déjà franchi

Les enfants sont déjà en piste. La 1re étape du BCN Tour 2025 a été lancée sur le coup de 15h à Marin-Centre par les courses du Kid’s Tour sur des distances réduites, allant de quelques centaines de mètres pour les moins de 6 ans à trois kilomètres pour les adolescents. Avant le coup d’envoi de cette étape initiale, ce mercredi dans la matinée, le cap des 6'000 inscriptions (enfants compris donc) avait été franchi. Ce chiffre est largement supérieur au record établi une année plus tôt, à la même époque avec moins de 5'000 inscrits : « Je ne dirai pas que le point de saturation est atteint », relève Michel Sinz, le responsable des parcours et de la mise en place des infrastructures. « Mais il est évident que nous devons nous adapter au moment d’établir un parcours. Ceux-ci doivent être larges. Il y a certains endroits, trop étroits, où nous ne pouvons plus passer. »

Le BCN Tour prend toujours plus d’ampleur. La logistique devient de plus en plus lourde : « Et par rapport à dix ans en arrière, le village d’accueil prend bien plus de place », souligne encore Michel Sinz. Faute d’espace suffisant, les sites à même de recevoir la manifestation se font d’ailleurs de plus en plus rares.