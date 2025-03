Le tennis de table fête 80 ans d’histoire à Gorgier

Les raquettes et les petites balles s’entrechoquent encore et toujours. Créé en 1945, le CTT Gorgier célèbre ses 80 ans cette année. A cette occasion, le club de tennis de table organise divers événements pour retracer son histoire, mais aussi pour gagner en visibilité et, pourquoi pas, séduire quelques passionnés pour rejoindre la quinzaine de membres actuels.

Pour marquer le coup, le CTT Gorgier organise notamment un « match des légendes », le 5 avril, avec plusieurs anciens joueurs du club. « C’était l’occasion de faire participer ses anciens membres », explique Steve Meyer, président du CTT Gorgier. « Le spectacle est garanti, il y a de très beaux restes », assure-t-il.