Le roller derby, un sport inclusif

Au roller derby, venez comme vous êtes. C’est le slogan qu’aurait pu arborer l’événement d’hier, qui s’est déroulé au centre sportif du Mail à Neuchâtel. Le club local de roller derby « Les Devotchkas » a mis sur pied une journée pour donner de la visibilité à cette discipline si peu populaire en Suisse. Ce sport, originaire des États-Unis, a été remis au goût du jour dans les années 2000, par les femmes et pour les femmes. Aujourd’hui, il véhicule des valeurs inclusives et des équipes mixtes se sont même développées. En Suisse, une seule formation accepte les garçons, et elle se trouve à Neuchâtel, selon Camille Threuthardt, une membre de « Les Devotchkas ». Mais cette valorisation des différences va même plus loin : « C’est pas un sport qui demande à avoir un corps spécial. On accueille tout type de morphologies, et c’est ce qui fait aussi la force de ce sport », ajoute la trésorière du club neuchâtelois.