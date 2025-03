Deuxième place pour Ariane Wilhem en Argentine

Belle performance pour Ariane Wilhem. La Neuchâteloise a terminé au deuxième rang de l'ultra-trail « Valhöll Fin del Mundo by UTMB ». Sur un parcours de 86 kilomètres et 3’704 mètres de dénivelé positif, la Vaudruzienne a franchi la ligne d’arrivée en deuxième position après 10 heures, 21 minutes et 39 secondes de course. Seule la locale de l'étape, Anabel Oviedo Zelarayan, l’a devancée à Ushuaia, en Argentine. /yca