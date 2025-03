Joanna Ryter est prête à retrouver la compétition

Grandir de cette blessure

Pour la première fois en un peu moins de huit ans de carrière, la Neuchâteloise a dû s’arrêter et prendre le temps de guérir. Un processus pas toujours évident, mais elle a pu compter sur son staff et ses sponsors pour la soutenir. « Avec mon coach, on a appelé ça un reset. J’en ai profité pour mettre en place une grosse préparation physique durant l’hiver. Il me manquait beaucoup de bases et j’ai donc travaillé là-dessus. Ça m’a permis de repenser mes objectifs avec plus de légèreté », confie Joanna Ryter.