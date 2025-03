RTN va tester les 166 km du Swiss Canyon Trail

Pourquoi ? Pourquoi me suis-je lancé là-dedans ? C’est ce qu’il m’arrive de penser quand je cours de nuit dans la forêt, que j’aligne des fentes avec des poids sur le dos ou que je me tape des dizaines de minutes de montée en dette d’oxygène. Mais comme le dit mon coach sportif, qui est un ami et qui sait aussi m’encourager, « Vince tu pars de loin, tu dois t’infliger certaines choses si tu veux avoir une chance de finir cette course, sans te blesser ». La question du pourquoi, j’y pense un peu et puis j’oublie. J’y répondrai définitivement plus tard. Pour l’instant, laissez-moi courir. D’ailleurs depuis quatre mois que je m’entraîne, je progresse. Je ne vais peut-être pas beaucoup plus vite, non, mais plus longtemps, ça oui ! Je commence à aligner les sorties de 6 heures sans trop souffrir. Et j’y trouve du plaisir. De plus en plus. Le plus pénible, ça aura été de m’extirper de ma zone de confort. Aujourd’hui, je me sens moins lourd. « Pas au sens figuré, hein ! », me rétorqueraient les copains. Que je vois très peu d’ailleurs, depuis quelque temps. Mon choix implique quelques sacrifices momentanés.

Ces 100 miles, c’est le plus grand défi de mon parcours de sportif. Réussir à garder l’équilibre entre vie de famille, vie professionnelle et entraînement, c’est ça le plus difficile. Je ne cesse de courir de l’un à l’autre… Mais bon, je philosopherai plus tard. Dompter ces beaux sommets jurassiens, relever le défi physique, ressentir le frisson de l’aventure : une tentation à laquelle je n’ai pas pu résister… Et me voilà avec le but de franchir la ligne d’arrivée, d’en apprendre plus sur le trail et de partager ça avec vous, grâce au soutien de mes proches et à celui de la rédaction.

Vincent