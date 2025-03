Le bandy suisse se montre sur la scène mondiale

L’équipe de Suisse masculine de bandy continue de progresser. Avec quatre Neuchâtelois dans ses rangs, elle a pris la quatrième place du Championnat du monde B à Uppsala en Suède la semaine passée. Une prouesse dans ce sport qui mélange hockey sur glace et football. Durant le tournoi, la sélection helvétique a signé sa première victoire officielle en battant la Slovaquie 4-3. La Nati n’a ensuite malheureusement pas fait le poids dans le match pour la médaille de bronze en s’inclinant 13-1 contre la Grande-Bretagne. « Ces résultats montrent que nous travaillons dans la bonne direction. On a de plus en plus de joueurs et l’équipe progresse d’année en année », explique le Vallonier Thierry Page, joueur de l’équipe de Suisse.