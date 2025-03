Jaison Dubois a baptisé « Lutteuse »

Elle s’appelle « Lutteuse » ! Un nom de circonstance pour la vache qui fera office de premier prix pour la fête cantonale neuchâteloise de lutte suisse, qui se déroulera les 31 mai et 1er juin prochains à La Vue des Alpes. Le gagnant de cette compétition pourra ramener la bête à la maison. Lundi matin, le parrain de l’événement, l’attaquant du HC La Chaux-de-Fonds, Jaison Dubois, a baptisé la génisse et l’a présentée à la presse.

Mais comment le hockeyeur des Mélèzes s’est-il retrouvé dans ce rôle honorifique ? « C’est un concours de circonstances », avoue l’attaquant du HCC. Il explique que c’est un de ses coéquipiers qui a donné le filon aux organisateurs de la fête cantonale neuchâteloise. « Stefan Rüegsegger est impliqué dans la lutte dans son canton natal et il était en contact avec un monsieur de l’organisation. Ils cherchaient un parrain originaire de la région. Ils m'ont contacté et j’ai directement accepté. » Baptiser une vache, ce n’est pas une chose que l’on fait tous les jours, mais Jaison Dubois ajoute que « c’était un moment sympathique ». De plus, selon lui, « il y a des similarités entre la lutte et le hockey sur glace au niveau de l’aspect combatif et de l’implication physique ».