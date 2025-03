Le BCN Tour se présente et prolonge l’aventure

A vos baskets, le BCN Tour est de retour. Les grandes lignes de la 38e édition de la manifestation ont été présentées ce mercredi. Comme de coutume, six étapes d’une dizaine de kilomètres rythmeront les mercredis soir des amateurs de course à pied du 23 avril au 28 mai. Le BCN Tour 2025 commencera par un premier parcours à Marin. Les coureurs seront ensuite attendus du côté du Locle, de La Brévine, de La Chaux-de-Fonds, des Ponts-de-Martel et de Neuchâtel pour la dernière étape.