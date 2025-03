Le 30e semi du CEP ensoleillé et précis

Une 30e édition avec précision. Le semi-marathon du CEP Cortaillod s’est déroulé dimanche matin au départ et à l’arrivée de Colombier. L’épreuve d’un peu plus de 21 km a été remportée par l’Yverdonnois Timo Roth en 1h10’57’’ devant Antoine Grisel et Thomas Pierrat. Chez les dames, c’est la Bernoise Daniela Aeschbacher qui s’est imposée en 1h25’46’’, juste devant Clara Meister et Alina Pochon. Sur les 10km, ce sont deux locaux qui l’ont emporté : Margaux Deagostini et Mirko Ratano. La première a bouclé la course en 40’52’’, devançant Emmanuelle Membrez et Emilie Chaube. Quant à Mirko Ratano, il remporté sa bataille avec Julien Fleury en franchissant la ligne d’arrivée après 32’14’’, soit trois petites secondes plus tôt que le Chaux-de-Fonnier. Joao Ribeiro complète le podium.





Des travaux et un déménagement de quelques mètres

Pour cette 30e édition, la zone de départ et d’arrivée a dû migrer de l’anneau d’athlétisme au parking adjacent en raison des travaux en cours sur l’enceinte sportive. Un changement rendu possible grâce au comité d’organisation de l’événement, fraîchement renouvelé, et au travail des quelques 80 bénévoles présents dimanche, relève Beat Kurmann, membre du comité d’organisation du semi-marathon du CEP Cortaillod.