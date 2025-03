Les clubs neuchâtelois de tchoukball veulent briller en Coupe de Suisse

Un format de compétition particulier

Après sa demi-finale le matin, La Chaux-de-Fonds va donc enchaîner samedi après-midi avec une finale ou une petite finale. Un format de compétition assez inédit et qui peut mettre à mal les organismes. « Ce sont des matches qui peuvent aller jusqu’à plus d’une heure et demie de jeu si on va en cinq sets. Il faut gérer le repos et les changements et là, notre expérience peut-être un avantage », note Gael Sieber.