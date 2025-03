Le Judo Club Cortaillod – Neuchâtel repart depuis les bases

Un effectif fourni

Le JC Cortaillod-Neuchâtel veut donc offrir un cadre de travail plus serein à ses combattants afin de favoriser leur développement. Les Neuchâtelois disputeront sept tours cette saison, mais ne devraient pas connaitre de problème d’effectifs. « On a des combattants pour toutes les catégories. On double ou on triple même certaines catégories. On a un contingent qui est plus que complet qui nous permet de pallier aux blessures et aux imprévus », analyse Stéphane Guye