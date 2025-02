L’UC Corcelles-Cormondrèche a fait sa place

Un groupe solide

Avant cette fin abrupte, l’UC Corcelles-Cormondrèche avait épaté son monde en se classant même troisième du championnat pendant un moment. Les wallabys ont même pu compter sur une première ligne du tonnerre avec Elliot Farron, auteur de 2.26 points par match soit le meilleur ratio de la ligue ou encore le Finlandais Antti Suoraniemi arrivé le printemps passé. « On peut féliciter l’ensemble des joueurs et aussi le club qui nous a apporté du soutien quand on a manqué de joueurs dans l’effectif. On a eu des jeunes qui sont venus compléter le groupe mais dans l’ensemble, l’équipe s’est bien investie », souligne Grégoire Schneider.