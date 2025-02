Des médailles pour le tir neuchâtelois

Les tireurs neuchâtelois en verve lors de la finale régionale Ouest de jeunesse. Sur les six juniors de la société de Tir Montmollin qualifiés pour cette compétition, quatre sont montés sur le podium de ces épreuves de carabine à air comprimé à 10 mètres. Ils ont notamment réalisé un joli triplé dans la catégorie des moins de 13 ans. Pour la troisième fois, Roman Perroud s’est offert le titre devant ses camarades Baptiste Meyer et Debora Bürgy. Chez les U15, Loriane Bürgy se pare d’argent et Lina Meyer termine 6e.

Ces cinq athlètes se qualifient ainsi pour la finale suisse qui se tiendra le 15 mars à Lucerne. /comm-gjo