Théo Brochard et l'équipe de Suisse d’escrime ont pris la troisième place de l'épreuve de Coupe du monde à l’épée de Heidenheim, samedi en Allemagne. Victorieux de l'Arabie saoudite, de l'Espagne, de la Hongrie, tête de série no 1, et de la France enfin lors de la petite finale, le Loclois et ses trois coéquipiers ne se sont inclinés qu'en demi-finale face à Israël. /ats-vco