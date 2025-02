De la course à pied au lieu du ski-alpinisme

Les organisateurs de la descente Chasseron – Buttes et du Trophée du Chasseron ne souhaitaient en revanche pas purement et simplement annuler leur événement. Ils se sont donc rabattus sur la course à pied : « Les concurrents vont monter le sentier des horlogers et ensuite monter les pistes de ski jusqu’au Crêt-de-la Neige à 1'400 mètres, le point culminant, avant de redescendre jusqu’à l’Auberge de La Robella ». Soit un effort de 4 kilomètres pour 680 mètres de dénivellation.