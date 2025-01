Patience et résilience pour Aurélian Chervet

Un coup de patin dans la bonne direction pour Aurélian Chervet. Le patineur artistique a repris la compétition dernièrement. Un aboutissement pour le Neuchâtelois après de longs mois d’absence en raison d’une fracture de fatigue à la hanche. Un coup d’arrêt qui a forcé l’athlète de 18 ans à travailler dur pour revenir sur la glace au terme d’un processus particulièrement long. « Lors de la reprise, on faisait à chaque fois un pas trop en avant et on devait à nouveau s’arrêter. Pour moi c’était très compliqué, surtout d’un point de vue mental, car j’avais l’espoir de reprendre après six semaines », raconte Aurélian Chervet.