Inès et Loïc Berger remportent la Trotteuse-Tissot

C’était déjà arrivé au BCN Tour. Et voilà qu’Inès et Loïc Berger ont remis ça ! Cette fois, à la Trotteuse-Tissot. Les deux orienteurs de Cormondrèche se sont imposés samedi dans la corrida chaux-de-fonnière. C'est une première pour la sœur, qui n’avait pas pu participer l’an dernier. Et une confirmation pour son frère, qui avait gagné l’édition 2023. Inès Berger s’est imposée en 27’47’’ sur les 7,5 km d’un parcours rendu un peu glissant par les faibles chutes de neige, avec plus de deux minutes d’avance sur ses poursuivantes. Loïc, lui, a dû s’employer pour pouvoir lever les bras avec huit secondes d’avance (23’05’’) sur le Lausannois Mounaime Sassioui.



« C’est une de mes courses de Noël préférées, donc je suis super contente d’être là et de pouvoir gagner. C’est une super sensation et les encouragements du public y étaient pour quelque chose », savoure Inès Berger.