La Corrida s’empare de Neuchâtel

Neuchâtel se met en mode running. La 3e édition de la Corrida Raiffeisen s’est déroulée samedi au cœur de la vieille ville. Malgré un ciel couvert et des températures fraîches, près d’un millier de courageux se sont élancés sur le parcours d’1,7 kilomètre. Parmi eux, des coureurs confirmés, des amateurs, de nombreux enfants, mais aussi des pères et mères Noël, parés de leurs plus beaux déguisements. Partis à 18h pour une course aux allures de parades, les concurrents souhaitaient avant tout partager un moment festif.