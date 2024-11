Des lauriers pour le Neuchâtel Funboard Team

Les membres du Neuchâtel Funboard Team ont brillé par leur régularité cette saison dans les compétitions nationales de planche à voile. La Bevaisanne Chloé Huguenin a terminé en tête du classement annuel féminin établi au terme des six régates disputées en 2024. Son frère Loïc Huguenin se classe troisième en moins de 19 ans alors que chez les plus jeunes, en moins de 15 ans, le Neuchâtelois Maxence Chervet est monté sur la plus haute marche du podium. Petit coup de chapeau à l’ancien du club, Gilbert Chopard a gagné en vétérans. /comm-mne