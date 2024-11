Une première réussie pour la B’Run

La neige est venue mettre un coup de pression sur l’organisation

Les chutes de neige de la fin de la semaine ont perturbé l'organisation. Les bénévoles ont dû s'activer pour garantir la tenue de l'événement. « Depuis vendredi matin, on était à pied d’œuvre pour sécuriser le tracé. On a dû déneiger, saler la route pour éviter que ça glisse », explique le vice-président de la B’Run, Kevin Burgat. « Le tracé a même dû être modifié à cause de la glace », ajoute-t-il.