Tristan Kipfer : « Deux fois l’ascensions de Chaumont, c’est presque trop court »

Sur la Verticale d’Hauterive, soit une ascension unique entre le bord du lac et Chaumont, Christian Leu a une fois de plus mis tout le monde d’accord. Le Bernois s’est imposé pour la 3e fois consécutive en 26'18''. Il n’a toutefois pas réussi à abaisser son record du parcours, établi il y a deux ans, en 25’20’’.

Corinne Isler a créé la surprise en gagnant chez les dames après être montée en 35’51’’. C’est plutôt exceptionnel pour une femme de 59 ans : « Je suis étonnée qu’il n’y ait pas plus de 'jeunes' qui sont devant moi. C’est l’adrénaline qui m’incite à participer à ce genre de course. » La performance de Corinne Isler est d’autant plus étonnante qu’elle avoue ne pas s’entrainer beaucoup : « Je pense que j’ai la chance d’avoir un bon cœur et de bons poumons. J’avais participé au 40e Morat-Fribourg, j’ai fait le 90e cette année et j’espère bien être au départ du 100e dans dix ans. »