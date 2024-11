Les judokates de Cortaillod en quête d'une médaille

Dix-neuf participations consécutives : c’est le chiffre à avancer. La formation féminine du Judo Club Cortaillod - Neuchâtel participe pour la 19e fois de suite, ce samedi à Genève, au final four du championnat de Suisse de Ligue A. Le titre national interclubs est en jeu. Sur ces deux dernières décennies, les judokates de Cortaillod ont conquis six titres de championnes de Suisse et deux titres de vice-championnes d’Europe interclubs. Leur palmarès est éloquent, il n’est pas le fruit du hasard, mais d’un club porté sur le sport performance, qui cultive l’esprit d’équipe : « On cultive cet état d’esprit depuis tout petit, avec cette idée que nous voyageons ensemble, que nous participons aux compétitions ensemble. Le championnat par équipes présente vraiment une saveur particulière », explique Désirée Gabrielle, la directrice technique du JC Cortaillod – Neuchâtel. « Pour certains, c’est vraiment le moment de se transcender. L’esprit de groupe leur permet de combattre à un niveau supérieur par rapport à ce qu’ils produisent habituellement. »